Mario D. Richardt muss sich in Beesenstedt ranmachen. Hier erwarten ihn der Bürgermeister und eine Architektin mit einem besonderen Spiel, denn unser Moderator soll innerhalb kürzester Zeit eine Rechenaufgabe lösen. Um erfolgreich zu sein, muss er zunächst möglichst fehlerfrei die Sporthalle ausmessen, in der das Spiel stattfindet. Falls er sich bei der anschließenden mathematischen Aufgabe zu sehr verrechnet, muss er eine Strafe antreten.

Familie Steinert wartet vergeblich auf den Einsatz für ihren Kinderwagen, dabei drängt die Zeit ... Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Diesmal machen wir uns für ein Paar aus Wilsdruff stark. Nicole Steinert hat vor zwei Monaten bei einem Babyartikel-Versandhändler eine Kinderwagen-Set bestellt. Der Kinderwagen kam pünktlich an, jedoch die die dazugehörige Babytragewanne. Nach Rücksprache mit dem Händler per E-Mail und einigen Telefonaten, sollte das wichtige fehlende Teil des Kinderwagens nachgeliefert werden. Doch nichts geschah, trotz zugesagter Liefertermine. Die zukünftige Kleinfamilie agierte erfolglos. Nun rennt den beiden Sachsen die Zeit davon, denn schon in wenigen Tagen wird das Baby erwartet, welches in dem Kinderwagen geschoben werden soll. Können wir eine Lösung finden?