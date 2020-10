Tom Pauls: "Die Leute sind ausgehungert nach Kultur!"

Die Corona-Krise hält auch Mitteldeutschland nach mehr als einem halben Jahr noch immer in Atem. Tausende Menschen sind von den Einschränkungen und Auswirkungen der Krise betroffen. Im Frühling besuchte Mario D. Richard Menschen in der Region, die die Folgen deutlich zu spüren bekamen. Nun ist er wieder bei einigen von ihnen zu Gast, um zu erfahren, wie es Ihnen nun – nach über einem halben Jahr geht und was sich verändert hat – zum Positiven und Negativen.

Mario D. Richard besucht noch einmal Tom Pauls, den Kabarettisten, Café- und Theaterbetreiber, den es in jeder Hinsicht hart getroffen hat. Sein Theater und sein Café in Pirna mussten schließen, sämtliche Auftritte mussten abgesagt werden. Ihn als Künstler traf die Krise hart. Doch er ließ sich davon nicht den Humor verderben. Mario trifft sich wieder mit der Spaß-Legende und fragen, welche Veränderungen es mittlerweile gegeben hat und welche Hygienemaßnahmen er in seinem Theater umzusetzen hat.