Mario D. Richardt gegen Boxweltmeister Dominic Bösel

Am Kinderhaus der Stadt Weimar, wo es schon einmal eine Tagesaufgabe gab, trifft Mario auf einen alten Kontrahenten: Boxweltmeister Dominic Bösel. Schon in der letzten Sendung kämpften beide um Ruhm, Ehre und Strafe, nachdem es seit 2014 bereits einige Duelle gab. Aktueller Stand: 3:1 für den Boxer. Doch wie geht das heutige Spiel aus? Die beiden spielen das berühmte Spiel VIER GEWINNT! Und auf den Verlierer wartet wie immer eine kleine Strafe.

Horst Drichelt vom Klein-Erzgebirge ist mit seinen Kräften am Ende Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für die Tagesaufgabe ist Mario im Freizeitpark Klein-Erzgebirge in Oederan mit dem Vereinsvorsitzenden Horst Drichelt verabredet. Die Corona-Krise hat auch hier voll zugeschlagen. Durch die lange Schließzeit blieben wichtige Einnahmen aus. Aber auch auf die Kollegen hat sich die Krise ausgewirkt. So kamen die ehrenamtlichen Helfer, aber auch festangestellten Mitarbeiter nicht in den Park, um beim Frühjahrsputz anzupacken. Teilweise, weil sie zur Risikogruppe gehören, teilweise, weil sie in Quarantäne wären. Deshalb ist sehr viel Arbeit liegengeblieben. Zu viel für den Chef des Klein-Erzgebirges. Schaffen wir es, einen Garten-und Landschaftsbauer zu finden, der seine Mitarbeiter für einen Tag durch das 17.000 qm große Areal schickt, um die wichtigsten Arbeiten vor der Wiedereröffnung zu erledigen?