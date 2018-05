Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein "Mach dich ran"-Fanclubtreffen. Am Sonntag, den 24. Juni um 11 Uhr am Flößereimuseum am Saalewehr in Uhlstädt zwischen Jena und Rudolstadt. Dort löst Mario D. Richardt eine offene Strafe ein und bei gutem Wetter kann man mit einem Floß über die Saale schippern. Außerdem ist die Fernsehlegende Gerhard "Adi" Adolph eingeladen. Dann wird aus "Mach dich ran" "Mach mit, mach's nach, mach's besser!" Und wer noch kein Fanclub Mitglied ist, kann es an diesem Tag noch werden...