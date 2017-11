Die Tagesaufgabe führt in die Kleingartensparte „Heimaterde“ in Geringswalde: Die Nutzer der insgesamt 52 Gärten haben ein Problem: Innerhalb der Gartensparte gibt es ein Vereinshaus, wo man sich auch außerhalb der Gartensaison regelmäßig – auch bis in die Abendstunden – für die Vereinsarbeit trifft.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bis zum Haus führt ein Weg an den Kleingärten vorbei, der normalerweise beleuchtet ist. Doch Vandalen haben die Freileitung an mehreren Stellen durchgeschnitten. Die Gartenfreunde im höheren Alter hoffen nun auf Hilfe, denn der Weg birgt viele Stolperfallen, zudem ist den Bürgern in der Dunkelheit auch etwas mulmig zumute. Schaffen wir es, innerhalb eines Tages das Problem zu lösen?



Welcher Name passt zu welcher Person?





In Oppurg versucht Mario D. Richardt sein Glück in Sachen „Menschenkenntnis“. Ziel des Spiels in der Sendung ist es diesmal, dass er zwölf Menschen aus verschiedenen Altersklassen die korrekten Vornamen zuordnet. Kein leichtes Unterfangen. Wenn er weniger als 8 von 12 Treffern hat, muss er eine Strafe antreten. Im heutigen Fall bedeutet das für ihn, dass er mit der örtlichen Kinder- und Jugendtanzgruppe eine Choreopgraphie aufs Parkett legen muss. Ob er das Tanzbein schwingen muss? Sehen Sie selbst!