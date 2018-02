In der Tagesaufgabe soll der Kinderhilfe Lichtenstein unter die Arme gegriffen werden. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Leiterin des Vereins „Kinderhilfe“, Ute Hoch, aus dem sächsischen Lichtenstein, braucht Unterstützung. Es geht um das Projekt „Kindermarkt“. Hier werden finanziell schwachen Familien Dinge des täglichen Bedarfs für wenig Geld angeboten. Bisher war es so, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen Kleiderspenden mit nach Hause nahmen und dort wuschen. Effektiver und effizienter wäre es jedoch, wenn die Kleidung direkt vor Ort aufbereitet und gewaschen werden kann. Der Verein braucht also eine Waschmaschine und einen Trockner. Und: Vom kleinen Gästebad aus muss für dieses Vorhaben auch ein Anschluss von einem Klempner in den Nachbarraum gelegt werden.