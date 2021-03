Das breite Kreuz sollte nicht erst als Politiker nützlich werden: Als seine Leistungen zwischenzeitlich durchwachsen waren, legte die DDR-Sportführung ihm den sofortigen Rücktritt nahe. "Ich habe es nicht gemacht und musste danach immer besser sein als die anderen. Gleich 16 Inoffizielle Mitarbeiter der Staatssicherheit hatten ein Auge auf mich" berichtet Deckert. Zwei Jahre später wurde er aber trotz neuem Schanzenrekord und einigen Siegen nicht mehr für die Olympischen Spiele in Sarajevo nominiert. Das hat ihn so geärgert, dass ihm auf den DDR-Meisterschaften neben einem breiten Kreuz auch der Mittelfinger in Richtung Sportführung aus der Faust wuchs.

Sein Vater, ein Sportlehrer, hat den jungen Manfred früh auf den Trimm-dich-Pfad gebracht. Der führte dann auch bald auf eine Kinder- und Jugendsportschule, die in der DDR so einige erstklassige Athlet:innen hervorgebracht haben. Das schulische Sportprogramm in Klingenthal hat sich gelohnt: Olympisches Silber in den USA, Weltcupsieg in Österreich und Gewinner der Vierschanzentournee - da kommt einiges an Edelmetall zusammen.