Tagebücher von Manfred Krug erscheinen erstmals als Buch

Manfred Krug 1978 in Hamburg Bildrechte: imago images/United Archives

"Jeder über 50 sollte ein Tagebuch führen, weil er dann mehr erlebt." Der Schauspieler, Musiker und Autor Manfred Krug (1937-2016) hat die Vorgabe seiner eigenen Tagebuchnotiz befolgt. "Was ich heute nicht aufschreibe, das werde ich morgen nicht erlebt haben", notierte er am 4. August 1997. Die Aufzeichnungen von Krug ("Spur der Steine", "Tatort") aus den 1990er-Jahren veröffentlicht der Berliner Kanon Verlag nun erstmals in dem Band "Ich sammle mein Leben zusammen - Tagebücher 1996-1997". Die Aufzeichnungen sollen nach Angaben des Verlags Anfang Februar erscheinen. Die Veröffentlichung weiterer Bände sei in Vorbereitung, heißt es. Am 8. Februar wäre Krug 85 Jahre alt geworden.