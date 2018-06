Meine Heimat Der Süße See im Mansfelder Land

Der Süße See im Mansfelder Land lockt Erholungssuchende und Camping-Freunde in die Region. Acht Kilometer östlich von Eisleben gelegen, war er einst neben dem größeren Salzigen See das andere der beiden "blauen Augen des Mansfelder Landes". Mit rund 268 Hektar Fläche ist er heute der größte natürliche See der Region.