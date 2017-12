Alexander und Frank Schäfer erinnern sich an viele Anekdoten um ihren Vater Gerd E. Schäfer, um Helga Hahnemann und Rolf Herricht. Im Kulturhaus in Zinnowitz wurde probiert und vor Publikum aufgezeichnet und da haben auch der Regisseur der beliebten Reihe, sowie Mitarbeiter des Hauses an der Ostsee vor Ort viel Verrücktes zu berichten. Katrin Weber sorgt im Kostümfundus in Adlershof für das richtige Schwank-Wiedersehensgefühl und bringt noch das Revue-Special „Maxe Baumann in Berlin“ für einen fröhlichen Extra-Abend der Maxe-Baumann-Fangemeinde ein.