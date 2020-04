So wird das MDR-Osterfeuer dieses Jahr

JUMP spendiert Zuschauern eine Pizza. Bildrechte: MDR JUMP

Gemeinsam mit den Studiogästen schalten Sarah von Neuburg und Lars Christian Karde in Wohnzimmer und Gärten der Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer Hochzeit, einem Posaunenchor und zu einem 100. Geburtstag. Natürlich kommen auch Ostergrüße nicht zu kurz, die live in der Sendung u.a. via WhatsApp eingeschickt werden können. Während der Sendung liefert MDR JUMP kostenfrei Pizza frei Haus an die Zuschauerinnen und Zuschauer, wofür man sich in der MDR JUMP Morningshow bewerben konnte.