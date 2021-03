MDR überträgt zahlreiche Ostergottesdienste

Den Anfang macht am Morgen des Karfreitags MDR Kultur mit der Übertragung eines evangelischen Gottesdienstes aus der Kirche St. Peter und Paul in Erfurt-Stotternheim. Am späten Nachmittag folgt auf MDR+ ein Livestream aus der Leipziger Peterskirche, wo der Abschluss der Ökumenischen Andachtsreihe "Klagezeit" begangen wird.

Auch Gottesdienst in sorbischer Sprache wird übertragen

Bildrechte: dpa Am Ostersonntag haben Hörer und Zuschauer um 10 Uhr zwei Angebote zur Auswahl. MDR Kultur sendet einen evangelischen Festgottesdienst aus der St. Marienkirche in Borna ( Landkreis Leipzig ). Auf MDR+ ist ein Livestream aus dem Halberstädter Dom zu sehen: den evangelischen Gottesdienst leitet Landesbischof Friedrich Kramer. Am Morgen des Ostermontags strahlt wiederum MDR Kultur einen katholischen Gottesdienst aus der Propsteikirche St. Trinitatis in Leipzig mit Propst Gregor Giele aus.