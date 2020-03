"Das mache ich als erstes nach Corona"

Klaus Grossmann hat einen wunderschönen Wunsch: "Frühstück mit Freunden am Meer" So ähnlich auch Monika Ganske: "Mit Freunden am Strand treffen" Carmen Herrold hat Fernweh: "Erst Familienfeier, danach ab ins Wohnmobil und dann geht es los..." Petra Breitbarth vermisst ihre Sportgruppe: "Mit der Nordic-Walking-Gruppe im Wald laufen" Jette Plümer hat auch schon ganz konkrete Pläne: "Meine Familie besuchen und dann mit allen unseren Freunden am See picknicken" Evelyn Reichow hat gleich zwei Ideen: "Urlaub im Spreewald" und "Mit meiner Kochgruppe wieder kochen und backen!"