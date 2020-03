Wenn in der Landwirtschaft helfende Hände fehlen, dann geht uns das alle an: Denn verpasste Ernten kann man nicht nachholen, und was nicht in die Erde kommt, kann auch nicht geerntet werden. Wer in der Landwirtschaft helfen kann und will, sollte das deshalb tun und damit auch Geld verdienen können. (...) Gerade in Zeiten wie diesen müssen wir solidarisch zusammenstehen. Jeder kann einen Beitrag leisten.

Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft