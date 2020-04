Lebenszeichen aus der Falknerei am Rennsteig

Die kleine Falknerei der Familie Schubach am Rennsteig: Viele Tagestouristen kennen sie – vor allem wegen ihrer spektakulären Flugshows, in denen viel Wissenswertes über heimische Greifvögel erzählt wird. Auch das Familienunternehmen ist derzeit geschlossen - mindestens bis zum 19. April. Einnahmen durch Vorführungen: Null! Wie soll es weitergehen? Nun hat sich "Junior-Chefin" Lisa Schubach mit einem selbstgedrehten Handyvideo gemeldet. Die wichtigste Botschaft: "Es geht uns gut. Wir sind alle gesund." Zusammen nutze man die Ruhe im Thüringer Wald ohne die täglichen Besucher, um neue Elemente für neue Shows einzustudieren, so Lisa Schubach weiter.