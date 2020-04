"Goitzsche Front" will Balkontour für Kinderheime fortführen

Die Band "Goitzsche Front" wollte das Beste aus der Corona-Zeit machen: Statt in Konzerthallen wollten die Jungs direkt bei dem Fans vor den Balkonen spielen. "Die Band würde dann mit einem Sattelzug in die jeweilige Straße fahren und dort dann 20 Minuten ein Konzert geben, das die Menschen von ihrem Fenster oder Balkon aus anschauen können", so erklärte es Bandmanager Steven Dornbusch.

Doch schon nach dem ersten Auftritt war Schluss. Die Deutschrockband spielte für die Bewohner des Kinder- und Jugendwohnheims "Haus Herz" in Zeitz. Am Mittwoch fuhr die Gruppe mit ihrem Truck vor und spielte auf der Ladefläche, während das Publikum vom Balkon aus zuhörte.



In Merseburg sollte es weitergehen. Doch dann kam alles anders: Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege habe das Vorhaben untersagt, hieß es in Medienberichten. Es würde befürchtet, dass sich trotz der Ausgangsbeschränkungen Interessierte versammeln. Die Band zeigte sich in einem Statement auf Facebook trotzdem optimistisch: