Hund, Katze & Co.: Der beste Freund in der Corona-Zeit

Das Zusammenleben mit einem Tier kann bei Einsamkeit und längerer Abschottung Menschen viel Kraft geben. Wissenschaftler haben in zahlreichen Studien gezeigt, dass Haustiere von ihren Haltern als vollwertige Familienmitglieder wahrgenommen werden. Haustiere erfüllen Grundbedürfnisse des Menschen, etwa das Bedürfnis nach Zuwendung und Trost. Beim Streicheln eines Hundes oder einer Katze beruhigen sich Puls und Blutdruck des Menschen messbar. Kein Wunder also, dass gerade in den Zeiten der Isolation auch das Haustier für viele eine wichtige Stelle einnimmt.

Angesichts einiger Schlagzeilen machen sich Hunde- und Katzenbesitzer immer wieder Sorgen, ob auch ihr Liebling das Coronavirus bekommen oder übertragen kann. Laut dem Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV gibt es aber keinerlei Anzeichen, dass das Virus auf den Menschen übertragen werden könnte: "Es gibt keinerlei Hinweise, dass Hunde, Katzen oder andere Haustiere ein Infektionsrisiko für den Menschen darstellen oder eine Rolle bei der Verbreitung des Virus spielen.", so das BLV. Allerdings gibt es inzwischen Hinwiese darauf, dass sich Tiere mit Sars-CoV-2 infizieren können. Derzeit ist ein Fall einer Katze in Belgien und der eines Tigers in New York bekannt. Dazu das BLV: