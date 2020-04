Leipziger Zoo-Chef schlägt Alarm: "Wir brauchen Hilfe"

Wenn Comedian Matze Knop Jürgen Klinsmann oder Lothar Matthäus imitiert, kann man nicht anders: Man muss lachen. Knop, der als Gast im Riverboat eigentlich sein Kochbuch vorstellen will, macht das einfach zu gut. Auch der Leipziger Zoo-Chef Jörg Junhold lacht aus vollem Herzen, freut sich wie ein kleines Kind. Dabei hat der 56-Jährige eine schwierige Woche hinter sich.

Die letzten vier Wochen werden uns vier Millionen Euro in etwa kosten und das halten wir nicht ewig durch als Zoo.

Aber Junhold will bei seinem Riverboat-Auftritt nicht nur jammern. Stolz berichtet er vom Nachwuchs im Zoo: der kleine Elefant und die Löwenbabies entwickeln sich prächtig. Auch die Bauarbeiten gehen voran. So macht zum Beispiel der Bau des neues Aquarium Fortschritte. "Die Baufirmen können weiterarbeiten, müssen sich aber alle auch an die Vorschriften halten." Und das bedeutet vor allem Abstand halten.