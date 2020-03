Vorratsküche: Anregungen und Rezepte für Nudelgerichte

Bildrechte: MDR/Jens Trocha

Schnell gemacht und nur wenige Zutaten braucht man für Aufläufe. Der Ofen macht die meiste Arbeit! Und das Basisrezept lässt sich nach Belieben anpassen. Also am besten die Kinder nach ihren Lieblingsnudeln fragen und gleich loslegen. Für die Soße verquirlt man auch hier ganz einfach Sahne und Eier, die mit Salz, Pfeffer und Muskat abgeschmeckt wird. Mit angebratenen Zwiebeln und Schinken wird das ein ganz einfacher Auflauf, obendrauf Reibekäse und ab in den Ofen! Die Zutaten lassen sich beliebig erweitern: Gemüse wie Weißkohl, Blumenkohl, Tomaten, Zucchini - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ähnlich ist es bei Nudelsuppe. Aus dem Grundstock mit Brühe und Pasta lässt sich alles hinzufügen, was das Herz begehrt.