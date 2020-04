Gemeindepfarrer zu Corona-Zeiten: Aus dem Dunkel in das Licht

Auch in der Gemeinde in Zeulenroda müssen die Bewohner das Osterfest statt gemeinsam nun jeder einzeln zu Hause verbringen. Doch der Pfarrer hat sich etwas einfallen lassen, um dennoch ein wenig Licht in die Herzen zu bringen. Über einen Podcast, den Gemeindebrief und die Zeitung werden Lebenszeichen hinausgetragen. Jeden Abend um 19 Uhr gibt es Musik vom Kirchturm von Laien-Künstlern aus dem Ort. Zum Abschluss kommt immer "Der Mond ist aufgegangen" zum Mitsingen. Jeden Abend herrscht eine besondere Atmospäre, wenn die Menschen die Fenster öffnen oder sich - vereinzelt und mit Abstand - um die Kirche versammeln um der Musik zu lauschen. Der Gemeindepfarrer Michael Behr sieht seine Aufgabe gerade in diesen Zeiten als eine besonders wichtige an.