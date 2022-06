Pfingstmontag ist Mühlentag

Am Pfingstmontag laden viele Mühlenbesitzer in ganz Deutschland traditionell zum Mühlentag ein. So soll auf die Bedeutung, die Geschichte und Funktionen der ältesten Kraftmaschine der Menschheit aufmerksam gemacht werden. In ganz Deutschland öffnen daher Mühlen und technische Denkmale ihre Pforten.