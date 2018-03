"Roms Legionen unterwegs" Neue Ausstellung im Besucherzentrum Arche Nebra

Die neue Ausstellung in der "Arche Nebra" gibt Einblicke in das Leben der Soldaten im Römischen Reich. Wie waren sie gekleidet? Was aßen sie? Wie funktionierte der Transport von einem Ort zum anderen? Am 23. März wird die Schau eröffnet.