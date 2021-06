Neue Ausstellung auf der Leuchtenburg in Thüringen

Die Leuchtenburg aus der Vogelperspektive Bildrechte: Pressestelle Leuchtenburg

Vor 800 Jahren wurde die Leuchtenburg in Seitenroda (Saale-Holzland-Kreis) erstmals urkundlich erwähnt. Nun soll eine neue Dauerausstellung Einblicke in die Geschichte geben. Unter dem Titel "Mythos Burg - 800 Jahre Leuchtenburg" erfahren Besucherinnen und Besucher ab sofort mehr über die wechselhafte Geschichte und die unterschiedliche Nutzung der Burg auf einem Hügel über dem Saaletal, teilte die Stiftung Leuchtenburg in Seitenroda mit. So wurde sie seit 1221 etwa als Verwaltungssitz, Wehranlage, Haftanstalt oder auch Jugendherberge genutzt.