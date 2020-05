Erste "Online-Weinmeile" an Pfingsten

Die Saale-Weinmeile im eigenen Wohnzimmer: Wegen der Corona-Pandemie ist die Veranstaltung, die jährlich Tausende Wein- und Wanderfreunde an Pfingsten zu den Winzern in das Anbaugebiet Saale-Unstrut zieht, abgesagt worden. Aber: Die Organisatoren haben sich etwas einfallen lassen. Unter dem Motto " Weinmeile@home " gibt es am Samstag ab 12.00 Uhr via Internet die erste Saale-Weinmeile online.

Weinberg in Freyburg Bildrechte: imago stock&people

Statt wie sonst auf der kilometerlangen Strecke in den Weingütern und Höfen zwischen Roßbach bei Naumburg und Bad Kösen zu feiern, können sich Weinfreunde per Computer, Smartphone oder Tablet die Atmosphäre nach Hause holen, wie eine Sprecherin sagte. "Wir haben online über zwölf Stunden ein Programm vorbereitet", so die Sprecherin weiter. So werden zum Beispiel unter www.weinmeile-at-home.de am Pfingstsamstag ein Dutzend Bands spielen.