Palast der Republik öffnete vor 45 Jahren

Hauptinhalt

Spiegelnde Fassaden, Marmorböden, Kunst an den Wänden, frische Blumenarrangements - als in Ost-Berlin der Palast der Republik vor 45 Jahren öffnet, strömen die DDR-Bürger nur so in den markanten Bau. Der Palast der Republik ist Geschichte. Die Einheit hat der DDR-Prunkbau nur wenige Jahre überlebt.