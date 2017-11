Fast 50 Jahre auf der Bühne Peter Maffay und der Osten

Mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern, 17 Nummer 1-Alben und unzähligen ausverkauften Konzerten ist Peter Maffay einer der populärsten Musiker Deutschlands. Auch in der DDR hatte der Sänger viele Fans. Die Möglichkeit, Peter Maffay in der DDR live zu erleben, war jedoch mit großer Mühe verbunden - auch für den Sänger. Jahrelang versuchte Maffay von der DDR die Erlaubnis zu bekommen, auftreten zu dürfen. 1986 war es dann soweit: Peter Maffay durfte zwei Konzerte in Rostock spielen. Doch für viele Fans war es fast unmöglich, an eine Karte zu kommen. Die Menschen, die nicht das Glück hatten, wurden erfinderisch: Ein Fan tauschte sogar sein Motorrad gegen einen Abend mit Peter Maffay.