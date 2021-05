Peter Sodann feiert 85. Geburtstag

Mit seinen Büchern lebt der gebürtige Sachse heute in Staucha, einem kleinen Ort zwischen Leipzig und Dresden. Für seine Bibliothek in einem ausgebauten Kuhstall des ehemaligen Ritterguts sammelt und katalogisiert er alle Bücher, die zwischen Kriegsende und dem Fall der Mauer in den DDR-Verlagen veröffentlicht wurden. Ganze Buchbestände bewahrte er so vor der Müllhalde. Sodann sieht die Bücher als "historisches Kulturgut", das für nachfolgende Generationen gesichert werden muss.

Peter Sodann im Film "Tage des Sturms" Bildrechte: MDR/Solar

Der am 1. Juni 1936 in Meißen geborene Sohn eines KPD-Mitglieds lernte zunächst Werkzeugmacher und begann in Leipzig ein Jurastudium, bevor er 1959 an die dortige Theaterhochschule wechselte. Während des Studiums leitete er das Kabarett "Rat der Spötter", das 1961 aufgelöst wurde. Nach vermeintlich staatsfeindlichen Äußerungen wurde er aus der SED ausgeschlossen und saß neun Monate in einem Stasi-Gefängnis. Nach seiner Haftentlassung ließ sich Sodann zum Spitzendreher ausbilden, um sich dann 1963 erneut an der Theaterhochschule einzuschreiben. Sein erstes Engagement führte ihn 1964 ans Berliner Ensemble zu Helene Weigel. 1975 wurde er Schauspieldirektor an den Bühnen der Stadt Magdeburg.