Die Dresdner Frauenkirche – ein Ort, der so viel über deutsche Geschichte aussagt: Stolz, Demut, Schaffenskraft, Erinnerung. Ein Ort, der viele sprachlos macht, die ihn zum ersten Mal betreten. Und ein Ort, der nicht besser zum Europäischen Kulturpreis Taurus und zu dessen Verleihung 2018 passen könnte. Der MDR überträgt das "Fest in der Frauenkirche" am Freitag, den 8. Juni zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr. In der Show werden Persönlichkeiten mit dem Europäischen Kulturpreis ausgezeichnet. Dieses Jahr: Fürst Albert von Monaco, Peter Maffay, Daniel Brühl, Nana Mouskouri und Gerhard Richter.