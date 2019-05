Tangermünde: Wer klaut hier Mülltonnen?

Familie Brandt vermietet ein Haus, in dem Kerstin Brisch als Mieterin lebt. Alle drei haben ein Problem mit der gelben Tonne. Als 2014 das Recycling-System in Tangermünde vom Gelben Sack auf Gelbe Tonne umgestellt wurde, verschwanden die zwei vor dem Haus abgestellten Tonnen. Offenbar wurden sie gestohlen. Nachdem eine Diebstahl-Anzeige ins Leere lief, entsorgte die Vermieter-Familie den angefallenen Recycling-Müll in Müllsäcken auf eigene Kosten. Und die Tonnen blieben verschwunden. Ebenso fand die Familie keine für beide Seiten vernünftige Lösung mit dem Entsorgungsunternehmen.