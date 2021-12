So feiern Linda Feller, Tom Pauls & Co. Weihnachten

Heimat und Weihnachten, das gehört zusammen! Wir besuchen in Prominente in ihren heimischen Gefilden, wie sie die Adventszeit genießen, welche Traditionen sie bewahren und wie sie anderen Menschen eine Freude bereiten. Mit dabei sind: Schauspielerin Andrea Kathrin Loewig, Karat-Sänger Claudius Dreilich, Kabarettist Tom Pauls, Sängerin Ute Freudenberg, Moderator Mario D. Richardt, Kabarettistin Katrin Weber, Sportlegende Kati Wilhelm und Country Sängerin Linda Feller.





Linda Feller verteilt Geschenke an Kinder in Meißen

Zusammen mit dem Team der "Arche" geht die Sängerin auf eine Tour und verteilt Geschenke an Kinder in Meißen. Bildrechte: MDR/Saxonia Entertainment/Rautenberg Bei Country-Sängerin Linda Feller wird es goldig. Sie dekoriert zusammen mit Ehemann Andreas voluminös in goldenen Farben den Weihnachtsbaum in ihrer Wohnung in Dresden- Cossebaude. "Schenken mit Bedacht" ist das Motto der Sängerin und dabei legt sie großen Wert auf liebevoll verpackte Geschenke für ihre Familie. Die Adventszeit ist für Linda Feller auch die Zeit, an Kinder zu denken, denen es materiell nicht so gut geht. Zusammen mit dem Team der "Arche" geht die Sängerin auf eine Tour und verteilt Geschenke an Kinder in Meißen.

Weihnachtseikauf mit Andrea Kathrin Loewig

Schauspielerin Andrea Kathrin Loewig backt gern Plätzchen in der Adventszeit zusammen mit ihrer Freundin Marion (v.r.) Bildrechte: MDR/Saxonia Entertainment/Rautenberg Schauspielerin Andrea Kathrin Loewig geht in der Adventszeit gerne auf vorweihnachtliche Shoppingtour, um Utensilien für ihren selbst gemachten Adventskranz zu kaufen. Danach wird zuhause gebastelt und im Anschluss Plätzchen für die Familie und das Team von "In aller Freundschaft" gebacken.

Ente und Weihnachtsbaum - Volles Programm bei Karat-Sänger Claudius Dreilich

Claudius Dreilich, Sänger der Gruppe Karat, ist in der Adventszeit experimentierfreudig. Erstmalig kauft er eine Ente und versucht das Federvieh in der heimischen Küche zu braten. Bildrechte: MDR/Saxonia Entertainment/Rautenberg Claudius Dreilich, Sänger der Gruppe Karat, ist in der Adventszeit experimentierfreudig. Erstmalig kauft er eine Ente und versucht das Federvieh in der heimischen Küche zu braten. Ehefrau Belinda assistiert und schmückt zusammen mit ihrem Ehemann den Weihnachtsbaum. Ohne Musik geht im Hause Dreilich natürlich gar nichts – und so greift der Musiker zur Flöte und zaubert zusammen mit seiner Frau am Klavier ein kleines Weihnachtskonzert per Videoschalte für die Familie.

Auf ein Stück Stollen mit Ute Freudenberg

Ute Freudenberg genießt die Adventszeit Bildrechte: MDR/Saxonia Entertainment/Rautenberg Ute Freudenberg schart in der Adventszeit viele Männer um sich. Die Sängerin dekoriert ihr Wohnzimmer in Weimar mit zahlreichen Nussknackern, die sie über viele Jahre gesammelt hat. Ebenso wichtig ist der eigens für sie kreierte Adventskranz in ihrem Lieblingsblumenladen. Außerdem liebt Ute Freudenberg einen ganz bestimmten Stollen, den sie immer zur Adventszeit beim Stollenbäcker in ihrer Heimatstadt Weimar verkostet.

Tom Pauls: "A Tännchen please!"