Das Lügenmuseum in Radebeul für zu Hause

Das private Lügenmuseum in Radebeul bei Dresden verschickt in der Corona-Zwangspause Kultur in der Box. In einer Zeit des Berührungsverlustes gegenüber der Welt komme mit dem "Museum to go" ein kleine Kunstsammlung nach Hause, wie Inhaber und Objektkünstler Reinhard Zabka am Donnerstag mitteilte. In der Schachtel seien ein Lügenmantra, ein Klangobjekt, eine Mappe Postkarten von 1989, ein Fragebogen und Überraschungen. Die Museumsbox erscheint in nummerierten Editionen - und kostet mit 30 Euro das Fünffache des Eintritts.