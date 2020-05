Bildrechte: BuchVerlag für die Frau/Uwe Bender

Zutaten für 4 Personen



4 frische Tauben

ca. 100 g Sellerie

2 Möhren

2 mittelgroße Zwiebeln

Pfeffer, Salz

Raps- oder Sonnenblumenöl

flüssiger Honig



Die Tauben von allen Federn befreien, ausnehmen und unter fließendem Wasser gründlich säubern. Anschließend mit Küchenpapier trockentupfen, die Flügel und Hals auslösen. Diese werden nicht benötigt, können aber mit einer weiteren Taube für eine Suppe oder Brühe verwendet werden. Das Gemüse putzen, waschen und in grobe Würfel schneiden. Die Tauben außen und innen kräftig mit Salz und Pfeffer würzen.



Öl in einem Bräter oder einer hohen Pfanne erhitzen und die Tauben von allen Seiten gut anbraten. Sobald sie Farbe angenommen haben, das Gemüse zugeben, mit Wasser ablöschen und so viel Wasser zugießen, dass die Tauben bedeckt sind. Nun bei mittlerer Hitze etwa 1 bis 1 1/2 Stunden zugedeckt köcheln lassen. Gegebenenfalls Wasser nachgießen. Sobald die Tauben gar sind, diese aus dem Sud nehmen und auf ein Backblech setzen. Dann großzügig mit Honig bestreichen und im vorgeheizten Ofen (Umluft 180 °C, Ober- und Unterhitze 200 °C) ca. 10 Minuten backen. In der Zwischenzeit den Sud aufkochen und reduzieren, zum Schluss den Sud pürieren, nochmals mit Salz und Pfeffer abschmecken und zu den Tauben servieren.