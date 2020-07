Unterwegs auf der Deutschen Alleenstraße

In einem roten Oldtimer fährt Axel Bulthaupt unterm grünen Blätterdach der nördlichen Deutschen Alleenstraße durchs Land und macht Halt an Orten, die interessante Geschichten und Menschen beherbergen. Teilweise führt die Straße noch immer über die gleichen holprigen Pflastersteine, die schon Fürsten und Könige nutzten, um von Schlössern und Herrenhäusern zu ihren Gestüten und Landschaftsparks zu gelangen. Von Rügen führt ihn der Weg vorbei an verwunschenen Orten, urwüchsigen Gegenden und vielen kulturellen Schätzen bis in die Dübener Heide. Hier trifft er Menschen, die die Alleen geprägt hat und solche, die sich fast tagtäglich um sie kümmern.

Axel Bulthaupt ist unterwegs von Rügen bis Bad Düben Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für die Rüganerin Silke Stephan geht es um den Erhalt der Alleen als wichtiges Kulturgut. Doch die Pflege einer Allee übersteigt ein Menschenleben - das Bewusstsein für diesen Schatz vor der eigenen Haustür muss an die nächste Generation weitergegeben werden. Für ihre 92 neuen Bäume hat sie daher die Kinder der nahen Schule als Paten gewonnen.



Am Canower See, der zur Strelitzer Seenplatte gehört, heißt es für Axel Bulthaupt entschleunigen. Ein Tag auf „Tante Pollys“ selbst konstruiertem Floß ist eine willkommene Unterbrechung der Reise. In Zernikow bei Rheinsberg kann man noch etwas ganz Seltenes bestaunen: eine Maulbeerenallee. Vor über 200 Jahren wollte Friedrich der Große hier eine eigene Seidenproduktion aufbauen. Da Seidenraupen sehr gefräßig sind, wurden ganze Alleen mit Maulbeerbäumen als Futter für die kleinen Krabbler angepflanzt. Heute gibt’s hier ein Maulbeerfest, Maulbeerlikör und Maulbeerbrot. In den Beelitzer Heilstätten lädt ein neuer Baumkronenpfad zur Erkundung dieses riesigen Geländes und seiner Gebäude ein.