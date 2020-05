So schön ist die Rhön

In Empfertshausen besucht Axel Bulthaupt das Holzschnitzermuseum nebst Schnitzschule. In Geisa kann man deutsche und Weltgeschichte anfassen. Hier ragte mit dem Thüringer Balkon die DDR weit nach Westen hinein. Gegenüber, d.h. auf der anderen Seite des Zaunes lag der US Beobachtungsstützpunkt Point Alpha. Heute ein Museum, was 40 Jahre Geschichte des Kalten Krieges erzählt.



In Erbenhausen lernt Bulthaupt Peter Kerner kennen. Der besitzt eine mobile Apfelpresse und ist zur Erntezeit landauf, landab unterwegs, um den leckersten Apfelsaft zu produzieren. Peter kennt aber nicht nur jede Streuobstwiese in der Gegend, sondern ist auch ein echter Spezialist in Sachen Apfelsorten. Über 500 verschiedene soll es hier geben.



Ein paar Kilometer weiter, wird aus den Äpfeln Wein gemacht. Bei der Rhöner Apfelinitiative reift außerdem der einmalige Apfelsherry. Der schmeckt nicht nur, der ist auch noch gesund.



Weil es nachts im Biosphärenreservat wirklich noch dunkel ist, entstand hier mit Unterstützung zahlreicher Nacht-Liebhaber der Sternenpark Rhön. Warum Dunkelheit für den Menschen wichtig ist, erfährt Axel von der Koordinatorin Sabine Frank. Mit ihr geht’s zu später Stunde hinaus, die Nachtlandschaft erkunden. Ein wirklich besonderes Erlebnis.