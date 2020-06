Sommer im Erzgebirge

Axel Bulthaupt begibt sich auf eine Sommerreise durch das Erzgebirge. Er trifft Menschen, die das Land geprägt hat und solche, die das Land prägen. Überflieger, Puppenspieler, Kettensägen-Künstler, eine Koch- und eine Biathlon-Weltmeisterin, einen Mountainbike fahrenden Weltmusiker, einen Mann, der im Wald Kaffee kocht, und einen, der Bienenstock-Luft einfängt.



Los geht's ganz oben: an der Fly Line auf dem Fichtelberg. Von dort fliegt man völlig tiefenentspannt durch die Bäume ins Tal. Auch für Axel ein ganz neues Erlebnis. In Blockhausen trifft er Andreas Martin, seines Zeichens Weltmeister mit der Kettensäge, auch genannt, der Sauensäger. Seine Spezialität sind nämlich Wildschweine in allen Größen und Formen. Einzeln und als Familie. Auf einer Waldlichtung hat er sich seinen ganz eigenen Traum von Freiheit erfüllt.



In Eppendorf im Osterzgebirge kehrt er im Trakehnerhof ein. Hier kocht Steffi Kerber-Reichel, die schon als kleines Mädchen in der Küche saß und der Oma über die Schultern geschaut hat. Dabei lernte sie alles über Buttermilchgötzen, Grüne Klitscher und Rouladen. Mit 19 wurde sie als jüngstes Team-Mitglied in die Deutsche Koch-Nationalmannschaft aufgenommen. Wurde Olympiasiegerin und Vize-Weltmeisterin. Noch heute steht sie zusammen mit ihrer Oma in der Küche und verwöhnt die Gäste. Sie verstehen sich blind.



Überhaupt, die Weltmeisterdichte hier oben im Gebirge ist enorm. In Bockau läuft ihm Denise Herrmann über den Weg, Biathlonweltmeisterin 2019, und immer wieder gerne unterwegs in den Wäldern der Heimat. Auch wenn sie heute in Ruhpolding lebt und trainiert.