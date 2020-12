In Aue trifft er sich mit dem bekannten Erzgebirgsensemble und mit seinem Chef Steffen Kindt. Ob in diesem Jahr wie immer im Kulturhaus Weihnachtsprogramme auf der Bühne gespielt werden kann? Mit dem Mundartdichter, Liedermacher und Biologen Kendy John Kretzschmar plaudert er in seiner romantischen Waldhütte am Fuße des Fichtelberges. Er ist nicht nur ein ausgewiesenen Kenner der Region, sondern schwärmt auch für die Musik von Anton Günther. Bei Heiner Stephani, einem echten Olbernhauer Original, Gitarrensammler und Drechslermeister versucht sich Axel an der Drechselbank.



In Ehrenfriedersdorf wird früh am Morgen gebacken. Die Chefin von der Erzgebirgsgruppe steht in der Backstube und verpackt die letzten Stollen. Samuel Rösch, Björn Köhler, Zitherlegende Joachim Süß, Florian Stölzel und noch einige mehr stehen auf Bulthaupts Besuchsliste.