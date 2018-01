Die Geschichte des Schlittens

Die Figarino-Geschichte Figarino sehnt sich nach Schnee zum Rodeln. Doch weit und breit gibt es keinen. Was läge da näher, als sich auf eine Rodelbahn im Internet zu klicken. Leider finden sich Figarino und sein Kater Long John auf einem tief verschneiten Hügel wieder - ohne Schlitten. Der steht noch in der Werkstatt. Sofort wollen sie zurück. Doch das Mausklicken zeigt keine Wirkung!

In der Tischlerwerkstatt von Ralph Messerschmidt ist es laut, wenn ein Schlitten gebaut wird. Mit einer Kreissäge, die so laut ist, dass selbst der Tischlermeister beim Arbeiten Ohrenschützer tragen muss, sägt er die verschiedenen Teile zu. Dann erzählt er, was beim Bauen beachtet werden muss: "Zuerst baut man die Kufen", erklärt er. Die Kufen werden aus vielen dünnen Streifen aufgespannt und geleimt. Dann kommen die Böcke dazu, dann das Sitzbrett und einige Metallteile. Zwei Kufen, zwei Böcke, ein Sitzbrett - so sehen die meisten Schlitten heutzutage aus.