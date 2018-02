"Wir mussten die Streckenführung ändern und an einigen Stellen auch kräftig Schnee schaufeln", sagt Anke Schiller-Mönch, Vorsitzende des Schlittenhundesportclubs Thüringen vor der Veranstaltung. Zwar habe es auf der Wiese Schnee weggeweht, auf der geänderten Strecke sei jetzt aber genug vorhanden. "Und weil es kalt bleiben soll, dürfte sich daran auch nichts ändern."

Nachdem bereits andere Schlittenhunderennen abgesagt werden mussten, hatten die Thüringer Schlittenhundesportler einen Kraftakt zu stemmen: Zunächst hatten sie im Dezember in Mühlenberg die Wagenrennen mit Schlittenhunden ausgetragen, bei denen auch viel improvisiert werden musste. Dauerregen hatte Teile der Rennstrecken in Schlamm verwandelt. Dann war die Veranstaltung in Frauenwald zunächst wie geplant für den Januar vorbereitet worden.