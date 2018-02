Die ausgewählten Landwirte mit ökologisch wertvollem und im Betrieb verwertetem Grünland sollen am 23. August in der Staatskanzlei ausgezeichnet werden. Sie erhalten eine Urkunde, Gutscheine für Futterwertbestimmungen des Grünlandes und ein wetterfestes Schild für die beste Wiese oder Weide. Der Wettbewerb soll laut Dalbert in den kommenden Jahren zur Tradition werden und dann in anderen Landkreisen ausgeschrieben werden. Die Flächen werden nach botanischen und landwirtschaftlichen Kriterien bewertet.