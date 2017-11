Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Ein toter Wolfsrüde wird im Juli 2015 in der Nähe von Görlitz entdeckt. Erschossen und sichtbar an einem Wegesrand platziert. Es ist der fünfte, gezielt getötete Wolf in eineinhalb Jahren. Zwei der fünf wurden in Brandenburg geköpft und provokativ abgelegt, einmal an einem Naturschutzschild in der Lausitz. Obwohl Wölfe in Deutschland streng geschützt sind, werden sie zu Gejagten. Wie kann das sein? Der Tatort-Schauspieler und engagierte Naturschützer Andreas Hoppe begibt sich zusammen mit einem Artenschutzexperten auf Spurensuche und ermittelt nun in einem realen Kriminalfall: Wie kam der Wolfsrüde ums Leben? Und warum konnte, wie auch in allen vorhergehenden Fällen, kein Täter ermittelt werden?