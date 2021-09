Schwimmende Kirche "Vineta" wird 10

Die schwimmende Kirche "Vineta" auf dem Störmthaler See bei Leipzig feiert am Mittwoch ihr zehnjähriges Bestehen. Der Bau auf dem Bergbaufolgesee erinnert als Mahnmal an die 14 Orte, die dem Tagebau Espenhain weichen mussten. Einer davon war Magdeborn. "Vineta" ist in ihrer Form dem Kirchturm dieses abgebaggerten Dorfes nachempfunden.

