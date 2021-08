Die Simson-Bande aus Thüringen

Und so ging es mit der Simson-Bande los: Als Arvid (24) vor neun Jahren seinen Mopedführerschein in der Tasche hatte, brach bei seinen Freunden in Gräfinau das Simson-Fieber aus. Nach und nach organisierte sich jeder ein Suhler Zweirad und baute es liebevoll auf. Heute hüten sie ihre SR2s, ihre S50s und S51s wie kleine Schätze, schrauben in jeder freien Minute, treffen sich zu Ausfahrten, bauen klapprige Scheunenfunde auf oder zaubern aus einem nackigem Simsongerippe ein neues Moped.