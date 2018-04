Speyer in Rheinland-Pfalz: Selten sind in Deutschland Vergangenheit und Zukunft so dicht beieinander wie hier. Bekannt ist die Stadt vor allem für eines der größten romanischen Bauwerke – den Kaiserdom. Dieser gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO und lockt jährlich Tausende Besucher. Für die Dreharbeiten zur Sendung "So schön ist Deutschland" hat es Moderatorin Uta Bresan nach Speyer verschlagen. Keine schlechte Wahl!