Sommer war’s: Mit Lippi im Leipziger Neuseenland

Der coole Sommerspaß mit wilden Wellen, weißen Stränden, Lagunen, verrückten Booten und tollkühnen Abenteuern fängt gleich "hinter" Leipzig an: Im Neuseenland! Es ist die größte Landschaftsbaustelle Europas. Wo sich einst Tagebau-Giganten durch Braunkohle fraßen, sind heute traumhafte Ferien- und Freizeitparadiese entstanden. Für Naturliebhaber, Sonnenanbeter, Wasserratten und Aktiv-Urlauber.



Lippi erkundet vier der mehr als 20 neuen Seen und möchte "Seensüchte" nach Meer“ wecken! Wo gibt’s den längsten Sandstrand? Mit welchem Vehikel kann man zu Land und zu Wasser fahren? Warum steht ein Briefkasten im See? Wo klettert man in den Himmel? Tauchen tatsächlich erstmals Meerjungfrauen auf?



Auf seiner Tour entdeckt er eine schwimmende Kirche, Oldtimer-Schätzchen, schicke Datschen, Einhörner und Schiller-Locken. Und er trifft tolle Menschen: Visionäre, Kapitäne, Künstler, Erfinder, Weltmeister. Dazu gibt´s die heißesten Sommerhits und Gags durch sechs Jahrzehnte Feriengeschichte!