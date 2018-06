Auf der Sonnenroute des Ostens

Bildrechte: Wolfgang Martin Multimedia-Reportage Zur Multimedia-Reportage Zur Multimedia-Reportage Die Sonnenroute des Ostens führte DDR-Bürger rund 2.000 Kilometer durch die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien bis zu den Stränden am Schwarzen Meer. Dort lag das ostdeutsche Mallorca. mehr

Die Sonnenroute des Ostens führte DDR-Bürger rund 2.000 Kilometer durch die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien bis zu den Stränden am Schwarzen Meer. Dort lag das ostdeutsche Mallorca. Neben Polen und die UdSSR waren dies diese Oststaaten die einzigen Europäischen Länder, in die touristische Auslandsreisen für den Otto-Normal-Ostdeutschen relativ unkompliziert möglich waren.



Am beliebtesten war die CSSR mit ihren vielen Campingplätzen. Aber auch Ungarn mit Budapest und dem Balaton stieg in der Urlauber-Gunst. Danach folgten die Ferienziele direkt am Schwarzen Meer: Sonnenstrand, Goldstrand, Varna, Sossopol oder Nessebar.



Ab 1963 wurde zwischen Dresden und Varna ein Schlaf- und Liegewagenzug eingesetzt, der sogenannte Touristenexpress TOUREX. Er fuhr in drei Tagen bis ans Schwarze Meer. Auf der Rückfahrt gab es zudem Aufenthalte in Bukarest und Budapest. Die insgesamt 21tägige Pauschalreise war oft nur mit Beziehungen zu erstehen.