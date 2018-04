Nach etwas Verzögerung durch den Kälteinbruch startet Mitteldeutschland nun endlich in die Spargelsaison. Seit Dienstag werden die Stängel in Kyhna, westlich von Delitzsch, geerntet. Es gilt als eines der größten Anbaugebiete in Sachsen. Auch in Thüringen geht es los: Der Spargelhof Kutzleben im Unstrut-Hainich-Kreis teilte MDR THÜRINGEN mit, am Sonntag seien die Spargelstecher zum ersten Mal auf dem Feld gewesen und hätten geernet. Im Norden Sachsen-Anhalts konnten bereits Ende März Landwirte in der Altmark die ersten Stangen ernten. Dort sorgen einige beheizte Felder für die nötige Wärme.