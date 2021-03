Eine Kirche zieht um - Verein lässt historische Stabkirche im Oberharz versetzen

Aus der Ferne bettet sich die Stabkirche Stiege idyllisch in die Berglandschaft des Oberharzes. Doch beim Näherkommen ändert sich das beschauliche Bild. Die Farbe an der Außenfassade der 1905 eingeweihten Kapelle platzt ab, jemand hat ein Graffiti in grellem Rot-Weiß auf die Kieferbalken gesprüht, Lochplatten verdecken die Fenster. "Dieses Objekt ist alarmgesichert", steht auf der Kirchentür aus Stahl.

Um noch mehr Unheil zu verhindern, haben die Menschen in Stiege mit der Rettung ihrer Kirche bereits vor der Zusage der großen Fördersummen begonnen. In der Kapelle hängt noch die Glocke, die Kanzel liegt auf dem Boden, die dunklen Holzdrachen blicken von oben auf die Baustelle herab. Alles andere ist bereits abtransportiert. Der Altar, die Bänke und die Kirchentür aus Holz liegen auf dem Bauhof in Stiege. Neue Bleiglasfenster wurden bei den Glaswerkstätten Schneemelcher in Quedlinburg in Auftrag gegeben. "Die besitzen die Originalentwürfe, sie haben die Fenster damals gefertigt", sagt Pförtner.