Robin Pietsch ist Sachsen-Anhalts einziger Sternekoch, seine Restaurants in Wernigerode laufen gut - doch dann kommt die Corona-Krise. Kein Küchenstress mehr, kein hektischer Alltag. Doch Robin Pietsch steckt den Kopf nicht in den Sand. Zusammen mit MDR-Moderator Mario D. Richardt kocht er auf Ihrer Familienfeier für maximal 10 Personen. Alles was Sie tun müssen, ist, das Formular unten ausfüllen. Viel Glück!