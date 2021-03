Wird 2021 ein Rekord-Storchenjahr?

Die Weißstörche kehren aus den Winterquartieren nach Sachsen zurück und nehmen wieder ihre Horste in Beschlag. Die ersten Rückkehrer datiert das Team Sachsenstorch in seiner Online-Übersicht um den 18. Februar - etwa in Großwig (Landkreis Nordsachsen), Frohburg und Syhra (Landkreis Leipzig) sowie Glauchau und Cunersdorf (Landkreis Zwickau). Seither sind weitere dazugekommen. In Sachsen haben in den vergangenen Jahren jeweils um die 300 Storchenpaare gebrütet. Damit sei der vorherige Rückgang der Brutpaare vorerst gestoppt, erklärte Expertin Sylvia Siebert vom Naturschutzinstitut in Dresden. 2004 waren es noch 371 Brutpaare.