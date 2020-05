Mehr als nur die Leute nebenan: Stiftung will "Tag der Nachbarn" am 29. Mai feiern

Friedliche und besonders engagierte Nachbarn hingegen können sogar Preise gewinnen. Die Nebenan.de-Stiftung zeichnet jedes Jahr Projekte aus, die einen "aktiven Beitrag für eine lebendige Nachbarschaft leisten und ein gutes Miteinander fördern". Im vergangenen Jahr war das unter anderen ein Verein in Dresden, in dem Nachbarn Gemeinschaftsgärten und Bildungsangeboten organisieren.

Nachbarschaft in all seinen Facetten ist Gegenstand zahlreicher TV-Shows und Filme. Am berühmtesten ist wohl die australische Seifenoper "Neighbours" (1985) mit Kylie Minogue. Aber auch in Hollywood-Blockbustern wie "Gran Torino" (2008) von und mit Clint Eastwood spielt Nachbarschaft eine zentrale Rolle.